Exposition “Promenons-nous dans les bois” Dijon, 30 avril 2022, Dijon.

Exposition “Promenons-nous dans les bois” Grand Orangerie du Jardin de l’Arquebuse 14 Rue Jehan de Marville Dijon

2022-04-30 14:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 Grand Orangerie du Jardin de l’Arquebuse 14 Rue Jehan de Marville

Dijon Côte-d’Or

Peinture, sculpture, installations, art textile, vidéo… Les trente artistes de l’Association 13 Plus posent leurs regards multiples sur la forêt: lieu de paix, de magie et de peur, toujours au cœur des mythes et des contes, sauvage et exploitée, espoir des humains mais menacée par le réchauffement climatique et le profit…

Constituée d’œuvres collectives et individuelles, “Promenons-nous dans les bois” est une immersion dans l’imaginaire des forêts.

https://www.association13plus.org/

Grand Orangerie du Jardin de l’Arquebuse 14 Rue Jehan de Marville Dijon

