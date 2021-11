Troyes Troyes 10000, Troyes Exposition – “Promenons-nous dans les bois… avec Bambi et les loups de Philippe Jalbert et Mathias Friman” Troyes Troyes Catégories d’évènement: 10000

Troyes

Exposition – “Promenons-nous dans les bois… avec Bambi et les loups de Philippe Jalbert et Mathias Friman” Troyes, 14 décembre 2021, Troyes. Exposition – “Promenons-nous dans les bois… avec Bambi et les loups de Philippe Jalbert et Mathias Friman” Troyes

2021-12-14 – 2022-02-28

Troyes 10000 5.5 Eur musart@ville-troyes.fr http://www.musees-troyes.com/ Troyes

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 10000, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville Troyes