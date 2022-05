EXPOSITION ” PROMENADES URBAINES ” Neufchâtel-Hardelot Neufchâtel-Hardelot Catégorie d’évènement: Neufchâtel-Hardelot

4, Place de Bournonville Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais Neufchâtel-Hardelot À la Galerie d’Art Joël Dupuis. Exposition avec les œuvres de Jean-Claude Bligny, Jean-Yves Fremaux, Jérôme Guillet, Benoît Havard, Kerdalo et Manuel Rubalo. Vernissage le dimanche 29 mai en présence de l’artiste. 4, place de Bournonville. 03 21 33 65 38 www.galeriedupuis.com +33 3 21 33 65 38 http://www.galeriedupuis.com/ À la Galerie d’Art Joël Dupuis. Exposition avec les œuvres de Jean-Claude Bligny, Jean-Yves Fremaux, Jérôme Guillet, Benoît Havard, Kerdalo et Manuel Rubalo. Vernissage le dimanche 29 mai en présence de l’artiste. 4, place de Bournonville. 03 21 33 65 38 www.galeriedupuis.com 4, Place de Bournonville Neufchâtel-Hardelot

