Bellerive-sur-Allier Salle de la Source Intermittente Allier, Bellerive-sur-Allier Exposition Promenades autour de l’eau Salle de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Exposition Promenades autour de l’eau Salle de la Source Intermittente, 18 septembre 2021, Bellerive-sur-Allier. Exposition Promenades autour de l’eau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle de la Source Intermittente

Exposition axée sur la construction de l’actuel pont de Bellerive, la présence des sources Boussanges et Intermittente ainsi que sur la rivière Allier. Exposition sur le pont Bellerive. la présence des sources et la rivière Allier Salle de la Source Intermittente Avenue de Russie, Bellerive sur allier Bellerive-sur-Allier Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Salle de la Source Intermittente Adresse Avenue de Russie, Bellerive sur allier Ville Bellerive-sur-Allier lieuville Salle de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier