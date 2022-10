Exposition: Promenade publicitaire à travers Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

4ter Avenue de Creil Senlis Oise

2022-10-28 09:00:00 – 2022-10-29 18:00:00 Senlis

L'association La Mémoire Senlisienne vous présentera ses collections publicitaires, de 1920 à 2022. Des fèves, portes clés, assiettes, stylos, cendriers et de nombreuses factures des commerçants à Senlis. Exposition qui évoquera les grands thèmes de la publicité à Senlis. Sa collection d'assiettes ou de boîte d'allumettes, ses nombreuses factures de commerces aujourd'hui disparues.

