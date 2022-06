Exposition Promenade des Arts Le Fleix, 12 juin 2022, Le Fleix.

Exposition Promenade des Arts Le Fleix

2022-06-12 – 2022-06-12

Le Fleix 24130 Le Fleix

Les Petits Strapontins sont très heureux de vous annoncer que la Promenade des Arts fait son grand retour pour une deuxième édition haute en couleur.

Notre association fleixoise veut rendre accessible l’art et la culture à tous les citoyens du monde rural en popularisant ce genre d’événement afin de rassembler les esprits curieux et créatif de notre belle région.

Vous pourrez nous retrouver le 12 juin entre 10h et 17h, pour une douce balade culturelle au cœur du vieux village du Fleix, avec une vue magnifique sur le port et la Dordogne.

Peintures, dessins, sculptures, photos et plein d’autres arts visuels seront au rendez-vous !

Le Strapon’tchin sera sur place afin de désaltérer petits et grands grâce à des boissons produites par brasserie et maraîcher locaux.

+33 6 26 69 12 62

Les petits strapontins

Le Fleix

