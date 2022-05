Exposition – Projet Colegram Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Exposition – Projet Colegram Chauffailles, 21 mai 2022, Chauffailles. Exposition – Projet Colegram Camping Muncipal Les Feuilles 18 rue du Châtillon Chauffailles

2022-05-21 – 2022-05-21 Camping Muncipal Les Feuilles 18 rue du Châtillon

Chauffailles Saône-et-Loire EUR Le FRGS Charolais-Brionnais, l’Education Nationale et les instituteurs du secteur invitent l’ensemble des familles des écoles qui ont participé au projet COLEGRAM 2021 ainsi que le public local à une “Journée des Familles”. Une exposition photo et des réalisations des classes seront exposées selon une trame pensée et orchestrée par Olivier Descours. Vous pourrez également participer à la réalisation d’une œuvre commune de “land art”, dans la prairie bordée par le Botoret. En cas de pluie, l’œuvre commune sera réalisée sous le Hall du camping. L’accueil du public se fera de 10h à 17h au camping Les Feuilles à Chauffailles, entrée côté du parking de la piscine. Buvette. frgs.charolaisbrionnais@gmail.com https://fdfr71.foyersruraux.org/les-secteurs/frgs-charolais-brionnais/ Le FRGS Charolais-Brionnais, l’Education Nationale et les instituteurs du secteur invitent l’ensemble des familles des écoles qui ont participé au projet COLEGRAM 2021 ainsi que le public local à une “Journée des Familles”. Une exposition photo et des réalisations des classes seront exposées selon une trame pensée et orchestrée par Olivier Descours. Vous pourrez également participer à la réalisation d’une œuvre commune de “land art”, dans la prairie bordée par le Botoret. En cas de pluie, l’œuvre commune sera réalisée sous le Hall du camping. L’accueil du public se fera de 10h à 17h au camping Les Feuilles à Chauffailles, entrée côté du parking de la piscine. Buvette. Camping Muncipal Les Feuilles 18 rue du Châtillon Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Chauffailles Adresse Camping Muncipal Les Feuilles 18 rue du Châtillon Ville Chauffailles lieuville Camping Muncipal Les Feuilles 18 rue du Châtillon Chauffailles Departement Saône-et-Loire

Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/

Exposition – Projet Colegram Chauffailles 2022-05-21 was last modified: by Exposition – Projet Colegram Chauffailles Chauffailles 21 mai 2022 Chauffailles Saône-et-Loire

Chauffailles Saône-et-Loire