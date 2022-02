Exposition Projet [102] : 102 oeuvres d’art & 102 témoignages pour ouvrir les yeux Espace des Blancs Manteaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Du lundi 21 février 2022 au mardi 01 mars 2022

102 oeuvres d’art 102 artistes 102 témoignages #streetart #photographie #sculpture #peinture Et si l’art pouvait transformer la réalité en ouvrant nos yeux, en éveillant notre conscience ? Si l’art nous accompagnait, là où parfois notre regard fuit ? Le Projet [102], dont la marraine est Pauline Déroulède, réunit des artistes âgés de 16 à 80 ans, qui ont eu carte blanche pour exprimer l’enfance, l’absence, la colère, le handicap, la mémoire mais aussi la reconstruction, le combat, la résilience, la vie. Nombre d’œuvres parlent aux spectateurs, dès le premier regard, et constituent une armature solide pour l’exposition. Tout en veillant à susciter l’intérêt d’un large public, l’exposition Projet [102] compte 90% d’artistes confirmés, reconnus et expérimentés. Mais la parole est aussi donnée à de jeunes talents ayant réalisé une œuvre forte ou abordant de façon singulière la thématique de l’exposition. 102 témoignages forts accompagnent ces oeuvres. Espace des Blancs Manteaux 48 Vieille du Temple Paris 75004 Contact : www.projet102.fr https://www.facebook.com/Projet102 https://twitter.com/Projet_102 Art contemporain;Expo;Peinture;Photo;Street-art

