Exposition Projections Abstraites et Courbes Intemporelles de Laurent Roussel Haguenau, 3 juin 2022, Haguenau.

Exposition Projections Abstraites et Courbes Intemporelles de Laurent Roussel Haguenau

2022-06-03 14:00:00 – 2022-07-24 18:00:00

Haguenau Bas-Rhin

“Projections Abstraites et Courbes Intemporelles” est une exposition qui veut mettre en avant les standards mesurés des formes et ondulations du corps et celles du l’espace abstrait avec un mariage improbable de l’art contemporain, le jeu des couleurs, du volume, des ombres et l’univers de l’absurde le tout influencé par le Jazz, le Blues, le R&B, les symphonies classiques et bien d’autres.

La liaison liée aux galaxies, les exoplanètes et les constellations qui depuis la nuit des temps ont accompagné l’être humain dans la découverte et l’envie de savoir se retrouvent mêlées dans ces œuvres mais aussi le tout petit, le microscopique et même le monde de l’infiniment petit tels les particules, le tout exprimant une vision d’extase intemporelle pour le plaisir des yeux.

Bien entendu, les réseaux sociaux, l’envie d’aller toujours plus vite sans être déconnecté, la communication ultracrépidarianiste de l’être humain et l’ipsedixitisme d’une majorité se reflètent dans ces œuvres, influencé par le changement des comportements, le monde virtuel des “influenceurs”, le détachement et l’individualisme. L’exposition Projection Abstraite et Courbes Intemporelles est un clin d’œil à la folie du monde qui nous entoure, la vision expressive de sa beauté fascinante, de son absurdité et surtout de la complexité humaine, le tout exprimées dans ces œuvres de manière simple et complexe à la fois. La combinaison des formes et courbes permettront aux visiteurs d’avoir une réflexion, un questionnement personnel, une interpellation inconsciente et surtout un plaisir suggéré par les mouvements exprimés dans ces œuvres.

A propos de l’artiste

C’est en 2019 que l’artiste amateur Laurent Roussel décide de se consacrer pleinement à son amour créatif et artistique, sachant que l’envie d’être artiste vient de sa plus tendre enfance, il reprendre les crayons et surtout les pastels pour exprimer son art graphique en 2000, suite à la rencontre avec un artiste peintre sur verre. Ne songeant pas vraiment à en faire un métier à ce moment, il continue d’exercer son activité professionnelle de chef de projet et coach international dans le secteur de l’automobile à l’étranger.

Laurent Roussel est un artiste autodidacte qui expérimente de multiples techniques artistiques créatives, utilisant des matériaux recyclés, insolites et combine des produits pour créer sans limite.

Sa devise : “La Créativité est un Plaisir” – “Creativity is Fun”

