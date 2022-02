Exposition & Projection LASSITUDE Goethe-Institut Paris, 3 mars 2022, Paris.

Exposition & Projection LASSITUDE

Goethe-Institut Paris, le jeudi 3 mars à 18:00

_Rejoignez-nous au vernissage le jeudi 3 mars à partir de 18h_ _Projection de courts métrages à 20h en présence des artistes_ _Exposition du 3 mars au 22 mai 2022_ Les élèves de Julian Rosefeldt, professeur d’art des nouveaux médias à l’Académie des beaux-arts de Munich, explorent le phénomène de la fatigue printanière dans l’exposition LASSITUDE. En réponse à un monde d’excitations où se mêlent bonnes ondes superficielles et attentes de performance et de conformité, leurs travaux artistiques traversent l’espace tout en apesanteur et en douceur. Ils inspirent consciemment le drive de l’ennui et invoquent un vide quasi créatif sous forme de performances, d’installations et de travaux vidéo. Avec des œuvres de Bon Alog, Julian Billmair & Leo Rothmoser, Pierre-Yves Delannoy, T.J. Gavin, Vincent Hannwacker, Eunju Hong, Mauricio Hölzemann, Ilaria Igliani, Manuela Illera, Vanessa Ivan, Essi Pellikka, Chaeeun Lee, Rosa Luckow, MarinA, Julian Rabus, Santiago Achila Salcedo, Anina Stolz, Justin Urbach, Qiao Wan, Jonas Yamer et Jianling Zhang.

Entrée libre, le pass vaccinal sera exigé

La classe de Julian Rosefeldt

Goethe-Institut Paris
17 avenue d'Iéna
75116 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T22:00:00