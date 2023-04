Exposition/Projection Frontières : Les beaux arts pris aux mots par les Artistes de Ménilmontant Galerie Ménil’8 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition/Projection Frontières : Les beaux arts pris aux mots par les Artistes de Ménilmontant Galerie Ménil’8, 5 avril 2023, Paris. Du mercredi 05 avril 2023 au dimanche 16 avril 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 16h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

La « frontière », jamais nommée toujours présente… le bel art silencieux, qui ajoute au sens, s’écoule et se joue bien des « frontières ». Alors, en route ! Exposition collective d’ « arts plastiques pris aux mots », les œuvres seront accompagnées de commentaires, textes poétiques des 25 artistes exposants, de poètes connus ou non. Galerie Ménil’8 8 rue Boyer 75020 Paris Contact : https://www.printempsdespoetes.com/Les-beaux-arts-pris-aux-mots https://www.facebook.com/atmenil2011 https://www.facebook.com/atmenil2011

