Exposition Prix International Women in Photo Association 2022 Instituto Cervantes de Paris, 16 mars 2022, Paris.

Exposition du Prix International Women in Photo Association 2022. L’Institut Cervantès en faveur de l’égalité des sexes et de la visibilité de la création féminine, s’engage avec IPWP exposant les prix 2022 au Palais des Expositions du centre de Paris durant le mois de mars, dans le cadre du programme du Mois de la femme.

International Women in Photo est une association française à but non lucratif qui vise à promouvoir un changement global en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, ainsi qu’une plus grande visibilité du travail des femmes photographes et créatrices. L’IWPA agit comme une plateforme en promouvant et en mettant en valeur les voix des femmes dans le monde entier, en offrant exposition et soutien aux femmes photographes et aux conteurs visuels. Poursuivant l’engagement de l’Institut Cervantes en faveur de l’égalité des sexes et de la visibilité de la création féminine, les prix 2022 seront exposés au Hall d’exposition du centre de Paris pendant le mois de mars, dans le cadre du programme du mois de la femme. En outre, le photographe espagnole Gala Font de Mora participant à l’exposition recevra une mention de l’Institut Cervantes à Paris afin de souligner l’importance de la créativité espagnole dans ce contexte.

Instituto Cervantes de Paris 7, Rue Quentin Bauchart 75008 París Paris 75008

