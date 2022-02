EXPOSITION | Prix Architecture Occitanie 2021 CAUE de l’Hérault, 8 février 2022, Montpellier.

du mardi 8 février au jeudi 24 février à CAUE de l’Hérault

### **EXPOSTION | Prix Architecture Occitanie 2021** **Prix du public : à vos votes !** **Du 08 au 24 février 2022** **La Salle, CAUE de l’Hérault, 19 rue Saint-Louis, Montpellier** Le Prix Architecture Occitanie récompense la qualité architecturale contemporaine dans la région Occitanie. Le 25 novembre dernier, la [Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées](https://maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021) a annoncé les quatre lauréats de la 11e édition du Prix, découvrez-les ici. **C’est au tour du Prix du Public !** La MAOM et le CAUE de l’Hérault accueillent l’exposition à Montpellier jusqu’au 24 février. Pour l’occasion, découvrez en vidéo les 8 projets sélectionnés par le jury et participer à l’élection du Prix du Public ! Les projets : ➡️ [M26](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/m26) par BAST ➡️ [Super-Cayrou](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/super-cayrou) par Encore Heureux ➡️ [Centre d’activité d’Asprières](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/centre-dactivites-d-asprieres) par CoCo Architecture et Hugues Tournier Architecte ➡️ [M108](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/m108) – Taquin par FMAU et Trames architectes ➡️ [Les Calades](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/les-calades) par NAS Architecture ➡️ [Foyer Socio-culturel de Cabrières](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/foyer-socio-culturel-de-cabrieres) par Atelier Combas Architectes ➡️ [MEETT](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/meett) par OMA + ppa architectures + Taillandier Architectes Associés ➡️ [T12](http://www.maop.fr/expositions/prix-architecture-occitanie-2021/t12) par BAST — _L’expo à Toulouse :_ _Exposition jusqu’au 28 février 2022 et annonce des résultats en fin d’exposition._ _A la MAOP – 1 rue Renée Aspe, Toulouse_ _L’expo à Montpellier :_ _Rendez-vous au CAUE de l’Hérault – 19 rue Saint-Louis, Montpellier_ _Sonner à l’entrée – Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h._

Entrée libre

L’exposition du Prix est désormais visible à Montpellier ! Découvrez en vidéo les 8 projets sélectionnés et soumis aux votes du public. A vos votes !

CAUE de l’Hérault 19 rue Saint Louis 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault



