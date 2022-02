Exposition « Privatopia » CROA PACA, 4 mars 2022, Marseille.

**2 expositions à Marseille autour des résidences fermées** ———————— **Exposition accueillie par la MAV PACA à l’Ordre des architectes PACA** : _MARSEILLE_ _PRIVATOPIA_ Depuis 2007 une équipe d’universitaires géographes (labo LPED à l’AMU) explore Marseille en y cartographiant l’emprise croissante des « résidences fermées ». Ces enclosures sécurisées révèlent une ville produite et gérée par promoteurs et copropriétaires, tournant le dos à la rue et aux espaces publics : ce que E. Mc Kenzie appelait « Privatopia ». Fragmentation des espaces et replis sociaux accompagnent la banalisation de ce phénomène. Compléments d’informations, actualités : [[https://urbanicites.hypotheses.org/688](https://urbanicites.hypotheses.org/688)](https://urbanicites.hypotheses.org/688) **INFOS PRATIQUES** du 05 mars au 22 avril 2022 à l’Ordre des architectes PACA – 12 Bd T. Thurner 13006 Marseille (métro ND du Mont) Entrée libre sur présentation du passe vaccinal Ouverture du lundi au vendredi : 9h-13h / 14h-17h Visites par les médiatrices de la MAV PACA sur demande préalable ([[mediation@mavpaca.fr](mailto:mediation@mavpaca.fr)](mailto:mediation@mavpaca.fr) / T. 04 96 12 24 13) ——————————————————- **Exposition accueillie par la Mairie 6-8 à la Villa Bagatelle** : _Un projet art-science de la plasticienne Anke Doberauer et des géographes d’Aix-Marseille Université_ L’exposition raconte la géo-histoire des résidences privées de notre secteur depuis le début du XXè siècle, à travers leurs paysages et impacts urbains dans le temps et dans l’espace. Des grands domaines bastidaires aux résidences urbaines, une invitation au voyage dans le temps à partir d’une grande carte des années 1930. Les peintures de l’artiste Anke DOBERAUER nous dévoilent ainsi la beauté et le secret de certaines de ces enclaves urbaines. Un travail réalisé « in situ », capturant des paysages où seuls les invités peuvent pénétrer… Le travail de recherche des géographes d’Aix-Marseille Université, de l’Université de Paris et de l’université de l’État de Sao Paulo sur la fragmentation urbaine à Marseille et au Brésil viennent éclairer et compléter la démarche artistique. **INFOS PRATIQUES :** du vendredi 4 Mars au samedi 2 Avril 2022 à la Mairie du 6-8 « Villa Bagatelle » – Médiation pour les scolaires à réserver sur le doodle [https://urlz.fr/heVy](https://urlz.fr/heVy) . 9-14 ans : 1h30 (CM1/CM2, 6ème et 5ème) – 1h de visite + 30mn d’activité participative sous forme de jeux . 14 ans et + : 2h (à partir de la 5ème) – 1h30 de visite + quizz en équipe – Visite gratuite guidée en groupe (4 pers min) à resever sur le doodle : [https://urlz.fr/heVC](https://urlz.fr/heVC) – les mercredis : 9h30- 11h30 et 14h-16h Les réservations doivent OBLIGATOIREMENT indiquer le nombre de personne prévu + Nom et coordonnées téléphoniques de la personne référente. Les réservations sans coordonnée ne pourront être pris en compte. Un texto de confirmation de votre créneau vous sera adressé 7jours avant votre réservation ATTENTION : LE PASSE VACCINAL EST OBLIGATOIRE POUR ACCEDER A L’EXPOSITION Contact : [culture6-8@marseille.fr](mailto:culture6-8@marseille.fr) ———–

