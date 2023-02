Exposition : Printania Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Exposition : Printania, 29 mars 2023, Sélestat . Exposition : Printania Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

2023-03-29 10:00:00 – 2023-04-12 18:00:00 Sélestat

Bas-Rhin Voilà le printemps qui, avec ses couleurs chatoyantes, chasse la grisaille hivernale. De nombreuses traditions, des croyances quelquefois surprenantes, des coutumes ancestrales donnent à cette période de l’année une résonance particulière. Sans oublier Pâques et son festin chocolaté, ses histoires de lièvre, de poule et d’œuf. Les associations et artisans, eux, sont fidèles au rendez-vous et vous proposent une occasion unique de trouver le petit cadeau pascal à mettre dans le nid ou de quoi décorer votre intérieur. Horaires spéciaux : vendredi Saint (7 avril), dimanche de Pâques (9 avril) et lundi de Pâques (10 avril) : de 14h à 18h. Les associations et artisans sont fidèles au rendez-vous et vous proposent une occasion unique de trouver le petit cadeau pascal à mettre dans le nid ou de quoi décorer votre intérieur +33 3 88 58 85 75 Sélestat

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat /

Exposition : Printania 2023-03-29 was last modified: by Exposition : Printania Sélestat 29 mars 2023 Bas-Rhin Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin