2023-01-24 – 2023-03-23

Organisée par la médiathèque L'ourse. Sur la thématique « Elles sortent du cadre ».

Qu’elles soient scientifiques, artistes, personnages de fiction, ou simplement engagées pour l’égalité des genres et la lutte contre les stéréotypes, elles ont toutes contribué, depuis des siècles, chacune à leur échelle, à faire évoluer les mentalités et la place des femmes dans la société… Ce trimestre, les femmes sont à l’honneur ! EXPOSITION : PRINCESSE SARA

Adaptée très librement d’un roman britannique du XIXè siècle, cette série de bandes-dessinées brosse le portrait de deux jeunes filles déterminées et courageuses. À travers cette exposition, vous découvrirez le travail de la scénariste Audrey Alwett et de la dessinatrice Nora Moretti, ainsi que les questions du féminisme, de la création d’une bande-dessinée, de l’univers Steampunk, de l’adaptation littéraire,… Des éléments de costumes prêtés par AntikCostume viendront agrémenter l’ensemble. Tout public

Entrée libre

Ouverture aux horaires de la médiathèque Mardi : 13h – 18h

Mercredi : 11h – 13h ET 14h – 19h

Jeudi : 14h – 18h

Vendredi : 13h – 18h

+33 2 99 46 28 30

