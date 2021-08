Metz L'Agora — médiathèque et centre social Metz, Moselle Exposition : « Prillot à vous » L’Agora — médiathèque et centre social Metz Catégories d’évènement: Metz

### Découvrez une exposition de photographies des frères Prillot à identifier. Des dispositifs pour proposer des identifications seront mis à disposition. Les frères Prillot ont arpenté la ville de Metz et le pays Messin de 1892 à 1935, nous laissant aujourd’hui un nombre considérable de photographies. Les bibliothécaires ont besoin de vous pour les identifier et les légender afin de les diffuser sur le site Limédia Galeries (galeries.limedia.fr) et faire connaître ce patrimoine iconographique. Pour participer, rendez-vous en ligne sur notre page Facebook « Prillot à vous » et sur Wikimedia Commons ([[https://commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org)](https://commons.wikimedia.org)) et dans les médiathèques. Une sélection vous y attend en accès libre, ou bien des ateliers conviviaux.

Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum.

