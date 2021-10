Orléans Conseil régional de l’ordre des architectes Centre-Val de Loire Loiret, Orléans Exposition-présentation « Les femmes-architectes : L’impact sur les débuts du modernisme » Conseil régional de l’ordre des architectes Centre-Val de Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre

A l’occasion d’un don de Pernette Perriand-Barsac d’une vaste maquette de l’exposition « Le Monde nouveau de Charlotte Perriand, 1903-1999 » à la Fondation Louis Vuitton, la Maison de l’architecture propose une présentation de quatre femmes architectes et leur importance pour le développement du mouvement moderne en Europe : Charlotte Perriand, Eileen Gray, Margarethe Schütte-Lihitzky et Lilly Reich. Présentation publique et ateliers autour des techniques et formes de mise en espace d’une exposition. Journées nationales de l’architecture Conseil régional de l’ordre des architectes Centre-Val de Loire 44/46 Quai Saint-Laurent, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T18:00:00 2021-10-17T19:00:00

