Exposition-présentation dans la serre de l'Herbarium: la flore des vieux murs Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries, 3 juin 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de la Baie de Somme: herbarium, fruticetum, rues fleuries

En plus de la visite des jardins, nous vous proposons une présentation dans la serre de l’Herbarium sur la flore des vieux murs, projection sur la végétation locale et historique des rues fleuries.

Entrée adulte 10€, gratuit pour les étudiants, les enfants et les handicapés.

Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries 36 rue Brandt 80230 Saint-Valéry sur Somme, Somme, Hauts-de-France

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

