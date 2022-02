Exposition “Présences instables” de Jules Guissart Maison de la Tour, 11 février 2022, Valaurie.

Exposition “Présences instables” de Jules Guissart

du vendredi 11 février au dimanche 13 mars à Maison de la Tour

Jules Guissart entretient à travers ses sculptures une relation très concrète avec la matière. Il agit sur celles-ci de manière directe et frontale en choisissant un geste élémentaire et juste pour en révéler la nature. Son geste est sensuel et incisif et fait le lien entre une expérience sensible et une suggestion de l’invisible. Parmi ses actions sur la matière, polir est un geste qu’il affectionne particulièrement et qui lui permet d’accéder à un état vif de l’acier de manière directe et d’aller à l’encontre de la corrosion naturelle et chimique du temps. La matière s’érode par le contact du corps ou de l’outil. Les sculptures de Jules Guissart naissent d’un geste fort, volontaire et répétitif. Elles sont le résultat de la projection d’une intention forte et méditative qui nous met devant la réalité nue et concrète de la matière.

Entrée libre

Une exposition qui permet à l’artiste d’expérimenter des gestes essentiels de sculpture par des actions directe sur la matière.

Maison de la Tour 1 rue des écoles 26230 Valaurie Valaurie Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

