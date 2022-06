Exposition « Présences » et vernissage au Moulin de Cocussotte Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt Catégories d’évènement: 47120

Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Exposition estivale au Moulin de Cocussotte avec vernissage autour du four à bois le vendredi 10 juin 2022 à 19h.

Exposition « Présences » composée des œuvres de Pierre Yvan Didry, Patricia Molins, Keramsi, Luc De Muelenaere et Marcel Speet seront exposées tout l’été. Exposition estivale au Moulin de Cocussotte avec vernissage autour du four à bois le vendredi 10 juin 2022 à 19h.

