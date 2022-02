Exposition « Prendre la tangente » MAIF Social Club Paris Catégories d’évènement: île de France

Du vendredi 25 février 2022 au samedi 23 juillet 2022

L’exposition “Prendre la Tangente” est imaginée comme une grande traversée chorégraphiée au cœur de nouveaux imaginaires liés au voyage. Vous serez amenés à prendre le train, le bateau et l’avion durant votre visite. La nouvelle exposition « Prendre la tangente » débarque au MAIF Social Club le 25 février ! Direction Paris, au 37 rue de Turenne, pour profiter de la nouvelle programmation autour du voyage. On vous propose des visites guidées, des ateliers, des conférences et des spectacles pour tous les âges. C’est parti pour l’aventure ! Des visites guidées réservées aux familles, aux adultes et des visites pour les tout-petits (2–5 ans) sont également disponibles. MAIF Social Club 37 rue de Turenne Paris 75003 Contact : 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr Art contemporain;Enfants;Expo;Loisirs

