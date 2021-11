Exposition prendre et surprendre Agen, 2 novembre 2021, Agen.

Exposition prendre et surprendre Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen

2021-11-02 – 2021-11-27 Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières

Agen 47000

Ma médiathèque invite les tout-petits et les adultes (parents, professionnels…) à découvrir l’univers de l’illustratrice Lucie Félix.

Les albums de Lucie Félix découlent d’une vraie réflexion sur le rapport entre le tout-petit et le livre, entre le tout-petit et l’adulte qui l’accompagne dans sa lecture, entre le tout-petit et le monde…

L’enfance, le jeu et l’ouverture aux autres sont au cœur de son travail.

Scientifique de formation, elle invite les enfants à jouer, expérimenter, questionner et à développer le goût de la réflexion dans des livresobjets jouant des formes et des couleurs.

C’est cette démarche, ainsi la qualité graphique des albums, que la médiathèque a eu à cœur de mettre à l’honneur ce mois-ci.

+33 5 53 66 50 52

Médiathèque municipale Lacépède 1 place Armand Fallières Agen

