Exposition “Prémontré fête ses 900 ans. Une abbaye, un Ordre, une histoire, 1121-2021” Hastingues, 1 avril 2022, Hastingues.

2022-04-01 14:00:00 – 2022-03-11 17:30:00

Hastingues Landes

EUR Cette exposition retrace l’histoire de l’Ordre des prémontrés qui a fondé l’abbaye d’Arthous. Mise en œuvre par le Centre d’études et de recherches prémontrées, l’abbaye de Leffe et l’abbaye de Juaye-Mondaye, elle est illustrée par 300 photographies et cartes couvrant tous les continents.

©Yoann Viguier

Hastingues

