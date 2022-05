EXPOSITION “PREMONTRE FETE SES 900 ANS”, 1 avril 2022, .

EXPOSITION “PREMONTRE FETE SES 900 ANS”

2022-04-01 – 2022-12-31

EXPOSITION EN COURS DU 01 AVRIL AU 31 DECEMBRE 2022

Tarif inclus dans le droit d’entrée au site de l’Abbaye : 7€/adulte – 5€/étudiant

Exposition, retraçant l’histoire de l’Ordre des prémontrés, illustrée par 300 photographies et cartes couvrant tous les continents. Mise en œuvre par le Centre d’études et de recherches prémontrées, l’abbaye de Leffe et l’abbaye de Juaye-Mondaye

dernière mise à jour : 2022-05-15 par