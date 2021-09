Crest Chapelle des Cordeliers Crest, Drôme Exposition : Préhistoire à Crest – actualités archéologiques Chapelle des Cordeliers Crest Catégories d’évènement: Crest

Une exposition en trois parties : deux modules _Archéochrono_ de l’Inrap relatant deux périodes préhistoriques – le Paléolithique et le Néolithique. Une troisième qui présente les découvertes faites lors des fouilles réalisées en 2018 dans le quartier Saint-Antoine à Crest. Implanté sur une haute terrasse alluviale, à 240 m d’altitude, dominant la vallée de la Drôme, en rive droite, le site a connu plusieurs occupations humaines. Les découvertes majeures sont une halte de chasse d’une petite communauté gravettienne (entre 28 000 et 26 000 avant J.-C.), et des habitats du Néolithique moyen et final (entre 4700 et 2200 avant J.-C.). Une halte de chasse gravettienne et des habitats néolithiques révélés par les fouilles de l’Inrap Chapelle des Cordeliers Rue de l’hôpital 26400 Crest Crest Drôme

