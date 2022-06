Exposition Poussières d’Etoiles Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac 24100 À travers ses peintures cosmiques Leda Maçoro célèbre le cosmos. Dans son style de rêverie, elle raconte l’interaction entre la matière et le vide en tissant point par point une vision personnelle du cosmos. Elle interroge le grand ballet cosmique de tous les corps célestes qui composent l’infini : étoiles, trous noirs, planètes, galaxies, nébuleuses, météorites.

Par les touches blanches des motifs, elle invite à voyager dans les galaxies qui ne sont rien d'autres que des poussières d'étoiles. L'exposition est visible du 4 juin au 4 septembre 2022. Vous y êtes les bienvenus ! +33 6 70 88 25 22

yogart atelier

