Exposition : Pousse-toi je veux voir, François Sylvand Abbeville, 15 mars 2022, Abbeville.

Exposition : Pousse-toi je veux voir, François Sylvand Abbeville

2022-03-15 10:00:00 – 2022-04-07 12:30:00

Abbeville Somme

Né le 27 juillet 1949 à Megève, François Sylvand est habité par l’enthousiasme. Nous l’avons oublié : ce mot signifie étymologiquement transport divin, délire sacré qui saisit l’interprète de la divinité, état privilégié où l’homme, soulevé par une force qui le dépasse, se sent capable de créer (Dictionnaire Robert). François Sylvand en donne une définition encore plus belle : «c’est Dieu qui danse en toi ». « Ma peinture est dès lors aussi joyeuse que possible », nous dit celui qui, jeune, envisagea la prêtrise et pour qui être artiste est une forme de contemplation, de prière. Par son travail, il réconcilie la peinture avec le chemin spirituel des faiseurs d’icônes.

Filmographie : François Sylvand, portrait d’un artiste par son fils par Benjamin Sylvand, Real-Fiction.fr , 2009.

N° de visa… Carnet d’atelier N° 30 N° ISBN

Deux œuvres sont entrées dans les collections nationales par le biais de la dation Pierre Logé (musée de Château Gonthier dans la Mayenne). Anne Buttin

Né le 27 juillet 1949 à Megève, François Sylvand est habité par l’enthousiasme. Nous l’avons oublié : ce mot signifie étymologiquement transport divin, délire sacré qui saisit l’interprète de la divinité, état privilégié où l’homme, soulevé par une force qui le dépasse, se sent capable de créer (Dictionnaire Robert). François Sylvand en donne une définition encore plus belle : «c’est Dieu qui danse en toi ». « Ma peinture est dès lors aussi joyeuse que possible », nous dit celui qui, jeune, envisagea la prêtrise et pour qui être artiste est une forme de contemplation, de prière. Par son travail, il réconcilie la peinture avec le chemin spirituel des faiseurs d’icônes.

Filmographie : François Sylvand, portrait d’un artiste par son fils par Benjamin Sylvand, Real-Fiction.fr , 2009.

N° de visa… Carnet d’atelier N° 30 N° ISBN

Deux œuvres sont entrées dans les collections nationales par le biais de la dation Pierre Logé (musée de Château Gonthier dans la Mayenne). Anne Buttin

abbeville@ca-baiedesomme.fr

Né le 27 juillet 1949 à Megève, François Sylvand est habité par l’enthousiasme. Nous l’avons oublié : ce mot signifie étymologiquement transport divin, délire sacré qui saisit l’interprète de la divinité, état privilégié où l’homme, soulevé par une force qui le dépasse, se sent capable de créer (Dictionnaire Robert). François Sylvand en donne une définition encore plus belle : «c’est Dieu qui danse en toi ». « Ma peinture est dès lors aussi joyeuse que possible », nous dit celui qui, jeune, envisagea la prêtrise et pour qui être artiste est une forme de contemplation, de prière. Par son travail, il réconcilie la peinture avec le chemin spirituel des faiseurs d’icônes.

Filmographie : François Sylvand, portrait d’un artiste par son fils par Benjamin Sylvand, Real-Fiction.fr , 2009.

N° de visa… Carnet d’atelier N° 30 N° ISBN

Deux œuvres sont entrées dans les collections nationales par le biais de la dation Pierre Logé (musée de Château Gonthier dans la Mayenne). Anne Buttin

François Sylvand

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par