Tourcoing Médiathèque André Malraux Nord, Tourcoing Exposition “Pour une poignée de degrés” Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Exposition “Pour une poignée de degrés” Médiathèque André Malraux, 18 novembre 2021, Tourcoing. Exposition “Pour une poignée de degrés”

du jeudi 18 novembre au samedi 4 décembre à Médiathèque André Malraux

Une exposition interactive réunissant 10 photographies d’artistes reconnus qui interrogent les enjeux du changement climatique. Exposition du 18 novembre au 4 décembre à la médiathèque Andrée Malraux. Ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 15h à 17h. Visite animée par un guide de la MRES le mercredi 24 novembre de 15h à 16h.

Entrée libre. À partir de 11 ans.

Une exposition interactive réunissant 10 photographies d’artistes reconnus qui interrogent les enjeux du changement climatique. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T16:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T16:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-23T16:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T16:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T16:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-30T16:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T16:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T16:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing