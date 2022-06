Exposition pour tous à Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Exposition pour tous à Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau, 1 août 2022, Val de Louyre et Caudeau. Exposition pour tous à Sainte-Alvère

Halle du Marché aux truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne

2022-08-01 – 2022-08-06 Val de Louyre et Caudeau

Dordogne EUR Exposition du 1er au 6 août, à la halle du marché aux truffes à Sainte Alvère. Découvrez l’exposition de VidG, photographe globe-trotteur et Nope, peintre-photographe et voyagez de l’Inde au Mexique au rythme des clichés d’un habitué des lieux et laissez-vous embarquer dans une galerie de peintures modernes et ludiques. Exposition du 1er au 6 août, à la halle du marché aux truffes à Sainte Alvère. Découvrez l’exposition de VidG, photographe globe-trotteur et Nope, peintre-photographe Exposition du 1er au 6 août, à la halle du marché aux truffes à Sainte Alvère. Découvrez l’exposition de VidG, photographe globe-trotteur et Nope, peintre-photographe et voyagez de l’Inde au Mexique au rythme des clichés d’un habitué des lieux et laissez-vous embarquer dans une galerie de peintures modernes et ludiques. ©MOTHAY

Val de Louyre et Caudeau

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Other Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Halle du Marché aux truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne Ville Val de Louyre et Caudeau lieuville Val de Louyre et Caudeau Departement Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-louyre-et-caudeau/

Exposition pour tous à Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau 2022-08-01 was last modified: by Exposition pour tous à Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 1 août 2022 Halle du Marché aux truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Dordogne