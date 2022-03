Exposition pour le 100ème anniversaire du Monument aux Morts de Vieux-rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vieux-Rouen-sur-Bresle

Exposition pour le 100ème anniversaire du Monument aux Morts de Vieux-rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle, 6 mai 2018, Vieux-Rouen-sur-Bresle. Exposition pour le 100ème anniversaire du Monument aux Morts de Vieux-rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle

2018-05-06 10:00:00 – 2022-05-06 18:00:00

Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime Vieux-Rouen-sur-Bresle Venez fêter les 100 ans de notre monument aux Morts. Une exposition est prévue à cet effet et également en mémoire de notre historien local, Alain NOËL, qui malheureusement nous a quitté, pendant laquelle sera également exposé le drapeau du cercle de Bosco de 1870 environ

Au programme du samedi 7 mai 2022 :

– 17h30 : Rassemblement des autorités à la salle des fêtes

– 17h45 : Recueillement, sonnerie, dépôt de gerbes, bougies, allocution, remise de récompenses.

– 18h30 : Messe

A l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur sera offert par l’Amicale des Anciens Combattants à la salle des fêtes.

Entrée gratuite

Exposition visible à la salle des fêtes – Buvette

Le 6 Mai de 10h à 17h30 / Le 7 Mai de 10h à 18h / Le 8 Mai de 9h30 à 11h

Infos : CHARLES Roland – 02 35 94 08 04 Venez fêter les 100 ans de notre monument aux Morts. Une exposition est prévue à cet effet et également en mémoire de notre historien local, Alain NOËL, qui malheureusement nous a quitté, pendant laquelle sera également exposé le drapeau du cercle… +33 2 35 94 08 04 Venez fêter les 100 ans de notre monument aux Morts. Une exposition est prévue à cet effet et également en mémoire de notre historien local, Alain NOËL, qui malheureusement nous a quitté, pendant laquelle sera également exposé le drapeau du cercle de Bosco de 1870 environ

Au programme du samedi 7 mai 2022 :

– 17h30 : Rassemblement des autorités à la salle des fêtes

– 17h45 : Recueillement, sonnerie, dépôt de gerbes, bougies, allocution, remise de récompenses.

– 18h30 : Messe

A l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur sera offert par l’Amicale des Anciens Combattants à la salle des fêtes.

Entrée gratuite

Exposition visible à la salle des fêtes – Buvette

Le 6 Mai de 10h à 17h30 / Le 7 Mai de 10h à 18h / Le 8 Mai de 9h30 à 11h

Infos : CHARLES Roland – 02 35 94 08 04 Vieux-Rouen-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Vieux-Rouen-sur-Bresle Autres Lieu Vieux-Rouen-sur-Bresle Adresse Ville Vieux-Rouen-sur-Bresle lieuville Vieux-Rouen-sur-Bresle Departement Seine-Maritime

Exposition pour le 100ème anniversaire du Monument aux Morts de Vieux-rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle 2018-05-06 was last modified: by Exposition pour le 100ème anniversaire du Monument aux Morts de Vieux-rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle 6 mai 2018 seine-maritime Vieux-Rouen-sur-Bresle

Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime