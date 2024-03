Exposition : « Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté ». En partenariat avec ATD Quart Monde. Bibliothèque Aimé Césaire Paris, mardi 4 juin 2024.

Du mardi 04 juin 2024 au samedi 29 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ont la peau dure, comme celle des crocodiles. Et elles sont tout aussi dangereuses. Venez en apprendre plus avec cette belle exposition !

Quotidiennement, des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté nous sont assénées comme des évidences. Anodin ? Hélas non, ces discours stigmatisent et alimentent la pauvrophobie…

ATD Quart Monde propose de déconstruire ces préjugés grâce à une exposition.

Vernissage et déambulation artistique en lien avec l’exposition, le jeudi 6 juin à 18h

Cette performance est réalisée par le metteur en scène et responsable du département culture d’ATD QM, Philippe Osmalin et l’équipe de comédiens et comédiennes de l’atelier théâtre d’ATDQ

Pour en savoir plus : Idées fausses (atd-quartmonde.fr)

Entrée libre et gratuite.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014

Contact : +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

ATD QUART MONDE expo pauvreté