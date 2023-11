Exposition : « Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté » Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 12 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ont la peau dure, comme celle des crocodiles. Et elles sont tout aussi dangereuses.

Quotidiennement, des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté nous sont assénées comme des évidences. Anodin ? Hélas non, ces discours stigmatisent et alimentent la pauvrophobie… Venez en apprendre plus avec cette belle exposition !

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

ATD quart monde