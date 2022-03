Exposition “Poupées de maïs” de Dany STERVINOU Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR Tradition dans les pays d’Amérique du sud, la pratique de la confection de poupées en

feuilles de maïs est arrivée en Europe grâce à Christophe Colomb. Nos grands-mères réalisaient ces poupées le soir à la veillée, après leur journée de travail, pour le plus grand bonheur des enfants. Nous pourrions presque dire qu’elles sont les ancêtres de la poupée Barbie. L’exposition de Dany Stervinou vous propose de re découvrir ce savoir faire, presque oublié, qui fait parti de notre patrimoine culturel.

Ces poupées racontent la vie quotidienne des gens de la terre sous forme de

petites saynètes miniatures réalisées en feuilles de maïs séchées.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h. Retrouvez l’exposition de Dany STERVINOU à la salle d’exposition de l’Office de Tourisme Lot-et-Tolzac.

