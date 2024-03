Exposition : potiers, céramistes et peintres Les jardins de Brucan Le Mesnil-au-Val, samedi 1 juin 2024.

Exposition : potiers, céramistes et peintres Un week-end champêtre, deux jardiniers passionnés à votre écoute, des potiers céramistes et peintres talentueux, tout sera réuni pour éveiller les sens 1 et 2 juin Les jardins de Brucan 4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les jardins de Brucan 65 rue du bourg, Le Mesnil-au-Val Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie 06 19 84 41 24 De séduisants jardins déclinant de nombreuses variétés botaniques de collection. Toute une biodiversité préservée à decouvrir autour de l’ancienne ferme Parking

©Catherine Lecacheux