Exposition poterie de Noël Celles-sur-Belle, 17 décembre 2021, Celles-sur-Belle.

Exposition poterie de Noël Celles-sur-Belle

2021-12-17 11:00:00 – 2021-12-19 19:00:00

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle

Exposition poterie de Noël

Laurence Molinard vous invite à une exposition poterie de Noël à son atelier :

Les 4 et 5 décembre

Les 10 -11 et 12 décembre

Les 17 – 18 et 19 décembre de 11h à 19h à l’atelier de poterie de SAINT MEDARD à Celles-sur-Belle

Renseignements 06 70 68 71 91 laurencemolinard@hotmail.fr

laurencemolinard.com

Laurence Molinard

Celles-sur-Belle

