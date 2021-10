Exposition posthume de Patrick Cassani Le Havre, 5 novembre 2021, Le Havre.

Exposition posthume de Patrick Cassani 2021-11-05 – 2021-12-18

Le Havre Seine-Maritime

Le CEM (Centre d’Expressions Musicales) est très heureux d’accueillir à partir du 5 novembre prochain, une exposition dédiée à Patrick Cassani, artiste né au Havre dans le quartier des Neiges en 1954, et décédé l’an passé. Cet événement proposé par son ami Dominique Comont, chanteur des City Kids, a pu être réalisé en collaboration, notamment, avec la famille de l’artiste. Elle mettra en perspective une partie infime mais néanmoins diversifiée du travail d’un homme aussi talentueux que discret et nous rappellera au souvenir d’un artiste d’exception.

« La poésie, l’écriture de textes en prose, en vers, de chansons, le dessin, le pastel, la peinture, les collages, le détournement d’objets, la construction, la photographie, la réalisation audiovisuelle, la décoration, les scénarios en tout genre, Patrick Cassani est un touche-à-tout de génie » explique Dominique Comont, chanteur des City Kids et ami de Patrick Cassani, à l’initiative de cette exposition hommage accueillie au CEM. Avec toute chose, il fabrique de la poésie. C’est son but, sa mission, sa

vie. »

Hyper productif et travailleur acharné, le Havrais n’a cessé de produire tout au long de sa vie des œuvres, des objets d’art, des écrits. Musicien également, il pratiquait quotidiennement la musique brésilienne qu’il adorait. « Sur sa guitare classique, avec une phalange en moins à la main gauche, chaque matin, il jouait, commente Dom Comont. Pour ce faire, il a réécrit toutes les tablatures pour préserver les harmonies initiales des chansons. » Puriste qui plus est !

Un événement dans l’événement

Autre grande passion de cet artiste polyvalent, la communauté d’Émmaüs de Cauville-sur-Mer. « Là, il se fournissait en livres scientifiques et artistiques et en objets qu’il détournera ou embellira. Ou pas. » L’exposition qui se tiendra au CEM jusqu’aux prochaines vacances de Noël, ne représentera qu’une partie du travail de Patrick Cassani. « Une sélection de pastels et huiles sur papier d’une part reproduite en Digigraphie par la Sté Alpha@Plan du Havre sur papier d’art, et d’autre part, ce qu’il appelait ses panneaux décoratifs et ses peintures d’objets ; des pièces originales. »

Événement dans l’événement, c’est la toute première fois que son travail sera présenté au public.

Vernissage à partir de 18h30 le vendredi 5 novembre. Un concert de ses amis, notamment Dominique Comont et Vincent Le Bodo illustrera ce moment de convivialité artistique.

+33 2 35 48 48 80 https://www.le-cem.com/

