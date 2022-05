Exposition “Possible(s)” à Saint-Agil Couëtron-au-Perche, 7 mai 2022, Couëtron-au-Perche.

Exposition “Possible(s)” à Saint-Agil Couëtron-au-Perche

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

EUR Exposition “Possible(s)” à Saint-Agil. François Maurin, né en 1989, est à la fois sculpteur et peintre. Œuvres à regarder ou à manipuler, les objets qu’il conçoit nous interrogent sur les dialogues possibles entre nos imaginaires singuliers et les liens que tissent entre nous nos pratiques sociales. Son exposition à La Grange de Saint-Agil, prendra la forme d’un environnement sensible et immersif au sein duquel nous serons invités aussi bien à une déambulation contemplative qu’à l’interaction avec les œuvres présentés. Sculptures peintes ou peintures sculptées, outils inédits aux fonctionnalités imaginaires, entités venues d’ailleurs ; ces objets peuvent être manipulés à la manière d’un jeu de mise en relation.

L’Echalier expose l’artiste plasticien François Maurin. Une exposition immersive invitant le public à la manipulation de grands objets singuliers. Dans le cadre des journées Portes Ouvertes de St-Agil (brocante, spectacle à 11h, animations…)

contact@lechalier.fr +33 2 54 89 81 52 http://www.lechalier.fr/

François Maurin

Couëtron-au-Perche

