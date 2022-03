Exposition – Portugal / regards croisés, en collaboration avec Magnum Photos – Maison de la Photographie Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Exposition – Portugal / regards croisés, en collaboration avec Magnum Photos – Maison de la Photographie Toulon, 18 mars 2022, Toulon. Exposition – Portugal / regards croisés, en collaboration avec Magnum Photos – Maison de la Photographie Place du Globe Maison de la photographie Toulon

2022-03-18 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-04 18:00:00 18:00:00 Place du Globe Maison de la photographie

Toulon Var Vernissage jeudi 17 mars à 18h. http://www.toulon.fr/ Place du Globe Maison de la photographie Toulon

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Place du Globe Maison de la photographie Ville Toulon lieuville Place du Globe Maison de la photographie Toulon Departement Var

Toulon Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/

Exposition – Portugal / regards croisés, en collaboration avec Magnum Photos – Maison de la Photographie Toulon 2022-03-18 was last modified: by Exposition – Portugal / regards croisés, en collaboration avec Magnum Photos – Maison de la Photographie Toulon Toulon 18 mars 2022 toulon Var

Toulon Var