Voici quelques semaines maintenant qu'un premier groupe de réfugiés ukrainiens est arrivé à Rochechouart, à l'initiative notamment de l'association franco-ukrainienne « Interlingua ». Parmi ce groupe se trouvaient deux artistes ukrainiens de renom, Viktoriia et Viktor Trotsenko, originaires de la capitale Kiev.

