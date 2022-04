Exposition Portraits par les élèves de l’école Sainte-Véraise Musée de la Tour du Moulin, 14 mai 2022 18:00, Marcigny.

Exposition du travail d’une classe de l’école Sainte-Véraise de Marcigny qui a travaillé toute l’année scolaire sur le thème du portrait en se basant sur des œuvres du musée de la Tour du Moulin.

La Classe L’Oeuvre, parcours portraits au musée de la Tour du Moulin

Située aux portes de la Bourgogne et du Brionnais, Marcigny est une ville des bords de Loire. L’un des derniers vestiges de son enceinte défensive, la Tour du Moulin, accueille le musée éponyme. Arts décoratifs, Beaux-Arts et histoire locale… les collections du musée, riches et variées, ont permis sa labellisation “Musée de France” en 2002.

Vestiges de l’enceinte défensive de Marcigny, la Tour du Moulin aurait été construite à la fin du XVème siècle, en signe d’allégeance à la Couronne. D’abord tour de défense et moulin fortifié pour le prieuré, la Tour est devenue grenier, logement puis a été aménagée en musée (1913).

Sept espaces d’exposition ont été aménagés dans cette tour à l’architecture défensive. Arts décoratifs, Beaux-Arts, histoire locale… les collections de la Tour du Moulin sont riches et variées. Chaque année, elles sont valorisées par une exposition temporaire, sous forme de rétrospective ou par la présentation d’œuvres contemporaines.

Free car park close to the museum Saturday 14 May, 18:00

Located near the Burgundy and Brionnais, Marcigny is a city of the edges of the Loire. One of the last vestiges of his(her,its) defensive surrounding wall(speaker), the Tower of the Mill, welcomes the eponym museum. Decorative arts, Fine Arts and local history(story) the collections of the museum, rich and various, allowed its labelling ‘Museum of France’ in 2002.

Vestiges of the defensive surrounding wall(speaker) of Marcigny, the Tower of the Mill would have been built at the end of the XVth century, as a sign of allegiance in the Crown. First tour(tower,ballot) of defence and mill strengthened for the priory, the Tower became attic, accommodation(housing) then was done up in museum (1913).

Seven spaces of exhibition(exposure) were done up in this tower in defensive architecture. Decorative arts, Fine Arts, local history(story) the collections of the Tower of the Mill are rich and various. Every year, they are promoted by a temporary exhibition(exposure), in form of retrospective or by the presentation(display) of contemporary works.

La Classe L’Oeuvres, recorridos retratos en el museo de la Tour du Moulin

La clase de los grados 4 a 5 de la escuela Sainte-Véraise de Marcigny trabajó todo el año escolar sobre el tema del retrato basándose en obras del museo de la Tour du Moulin.

Sábado 14 mayo, 18:00

7/9 rue de la Tour 71100 Marcigny 71110 Marcigny Bourgogne-Franche-Comté