Exposition "Portraits" Musée du Prieuré Jean Laronze Samedi 14 mai, 14h00

Le Musée propose de découvrir la place du portrait en art et dans notre quotidien, grâce à des toiles, dessins, sculptures, photos et faïences sortis des réserves.

Chaque année, le musée propose en mai une exposition thématique présentant des œuvres sorties des réserves du musée et/ou prêtées par des collectionneurs privés. Celle-ci prend place dans la salle d’exposition, dans la salle capitulaire restaurée (XVIème siècle), et se poursuit dans les collections permanentes.

En 2022, les Portraits sont mis à l’honneur. Outils de propagande, acte de patriarcat, image intime d’un être cher lointain ou disparu, caricature, seul, en couple ou en groupe…. autant de manières de représenter l’être humain.

Les portraits sont les vecteurs des émotions, ils racontent des instants de vie et nous indiquent le milieu social, le contexte historique et artistique.

Réaliste ou idéalisé, ils cherchent parfois à montrer le meilleur de nous, et d’autres fois à révéler des sentiments profonds. Portraits ou autoportraits, ils ont évolué avec le temps et les techniques, du buste de l’empereur romain, en passant par les peintures d’apparat des rois de France, aux oeuvres abstraites des cubistes, ils perdurent par le biais de la photographie. Nombreux d’entre nous possèdent au creux de leur poche, un support multifonction, offrant toutes les possibilités de prises de vue. Tout le monde peut désormais faire le portrait de ses proches, prendre des selfies. Véritables ou retouchés, iIs continuent d’être, grâce à notre regard, les miroirs de l’âme.

Ainsi, ce sont notamment, des toiles de Paul – Louis Nigaud (1895-1937), Félix Davoine (1915-2002), Jean – Baptiste Le Poncet (1827-1901), les pastels de Marie Gormand (1864-1948) qui ont été sorties des réserves, et présentées aux côtés de faïences de Charolles et de quelques sculptures de René Davoine (1888-1962), Jean Alfred Halou (1875 -1939) et Georges Pepe (1897-1937).

Le Musée se situe dans un ancien prieuré clunisien abritant des vestiges du XII au XVIIème siècle, en témoignent les chapiteaux du XIIème et la salle d’Apparat du XVème restaurée en 2003, classés Monuments historiques. Le site accueille une collection de faïences de Charolles (1844 à nos jours), une section peinture de paysages de Jean Laronze ( 1852-1937) et de Paul Louis Nigaud ( 1895-1937), et l’espace René Davoine (1888-1962) consacré aux sculptures de l’artiste.

http://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure http://www.facebook.com/musee.duprieure

Saturday 14 May, 14:00

The Museum is in an old(former) clunisien priory sheltering XII from vestiges of in the XVIIth century, manifest it the capitals(big tops) of the XIIth century and the stateroom of the XVth century restored in 2003, having listed(classified) Historic monuments. The site receives an earthenware collection of Charolles (on 1844 in our days), a section painting(paint) of landscapes of Jean Laronze (1852-1937) and of Paul Louis nincompoop (1895-1937), and the space René Davoine (1888-1962) devoted to the sculptures of the artist.

Cada año, el museo propone en mayo una exposición temática que presenta obras sacadas de las reservas del museo y/o prestadas por coleccionistas privados. Esta toma lugar en la sala de exposición, en la sala capitular restaurada (siglo XVI), y continúa en las colecciones permanentes.

En 2022, los Retratos son homenajeados. Herramientas de propaganda, acto de patriarcado, imagen íntima de un ser querido lejano o desaparecido, caricatura, solo, en pareja o en grupo… tantas maneras de representar al ser humano. Los retratos son los vectores de las emociones, cuentan momentos de vida y nos indican el medio social, el contexto histórico y artístico. Realista o idealizado, a veces buscan mostrar lo mejor de nosotros, y otras veces para revelar sentimientos profundos. Retratos o autorretratos, han evolucionado con el tiempo y las técnicas, del busto del emperador romano, pasando por las pinturas de gala de los reyes de Francia, a las obras abstractas de los cubistas, perduran a través de la fotografía. Muchos de nosotros tenemos en el bolsillo un soporte multifunción que ofrece todas las posibilidades de disparo. Ahora todo el mundo puede retratar a sus seres queridos, tomar selfies. Verdaderos o retocados, siguen siendo, gracias a nuestra mirada, los espejos del alma.

Así, se han sacado de las reservas lienzos de Paul – Louis Nigaud (1895-1937), Félix Davoine (1915-2002), Jean – Baptiste Le Poncet (1827-1901), los pasteles de Marie Gormand (1864-1948), y presentadas junto a lozas de Charolles y algunas esculturas de René Davoine (1888-1962), Jean Alfred Halou (1875 -1939) y Georges Pepe (1897-1937).

Sábado 14 mayo, 14:00

4 rue du Prieuré, 71120 Charolles 71120 Charolles Bourgogne-Franche-Comté