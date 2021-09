Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Exposition Portraits éloignés Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Poètes et photographes ont imaginé cette exposition, où des habitants devaient découvrir des lieux leur étant inconnus. Sur place, les artistes ont capturé les ressentis et les portraits de chacun à l’aide de leur plume et leur objectif. Chaque visage est accompagné d’un poème, écrit grâce au regard d’un humain sur un endroit et ce qu’il évoque de sa propre histoire. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Quand l'empathie devient source d'inspiration. Vernissage samedi 11 septembre à partir de 17:00

2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T18:00:00;2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00

