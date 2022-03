Exposition | Portraits d’Exil à Villeurbanne Hôtel de Ville de Villeurbanne, 21 juin 2022, Villeurbanne.

Exposition | Portraits d’Exil à Villeurbanne

du mardi 21 juin au mercredi 20 juillet à Hôtel de Ville de Villeurbanne

**Exposition | Portraits d’Exil à Villeurbanne,** dans l’Hôtel de Ville de Villeurbanne, du 20 juin au 20 juillet 2022. ———————————————————————————————————————– Pour célébrer le 70ème anniversaire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et, bien plus modestement, le 40ème anniversaire de Forum réfugiés-Cosi, qui agit pour l’accueil des réfugiés et la défense du droit d’asile, une collaboration avec l’artiste plasticienne Catherine Van den Steen est née en 2019, avec l’ambition de faire surgir une œuvre qui véhiculerait un message d’espoir et de solidarité. Réalisée à partir d’un tableau majeur de Rubens – _La Chute d’enfer des damnés_ – et intégrant des portraits de personnes exilées, l’œuvre _Portraits d’Exil_ donne à voir que l’apparente fatalité de l’anéantissement peut être combattue, que la vie n’abdique pas, et que par suite nous devons nous mettre en mouvement pour accueillir, à l’instar des personnes qui, surmontant les épreuves de l’exil, sont l’expression même de ce mouvement pour la vie. La série _Portraits d’exil_ est composée de vingt peintures (160×110 cm) représentant les portraits en pied de personnes en exil en France. Ces portraits sont dessinés au fusain sur toile de coton. Le fond de chaque portrait reprend un vingtième de la réinterprétation colorée faite par Catherine Van den Steen de _La Chute d’enfer des damnés_ peinte par Rubens en 1620, _La Chute et inversement_. Chaque portrait est réalisé après une longue interview que l’artiste a fait accompagnée d’une journaliste, Béatrice Toulon. Quatre thèmes structurent cet entretien : d’où je viens; mon voyage; ce que j’ai apporté avec moi; mes projets, mon désir.

Exposition de l’œuvre Portraits d’Exil, réalisée par Catherine Van den Steen en partenariat avec Forum réfugiés-Cosi et labellisée « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture ».

Hôtel de Ville de Villeurbanne Place du docteur Lazare Goujon Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T17:00:00;2022-06-22T09:00:00 2022-06-22T17:00:00;2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T17:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T17:00:00;2022-06-27T09:00:00 2022-06-27T17:00:00;2022-06-28T09:00:00 2022-06-28T17:00:00;2022-06-29T09:00:00 2022-06-29T17:00:00;2022-06-30T09:00:00 2022-06-30T17:00:00;2022-07-01T09:00:00 2022-07-01T17:00:00;2022-07-04T09:00:00 2022-07-04T17:00:00;2022-07-05T09:00:00 2022-07-05T17:00:00;2022-07-06T09:00:00 2022-07-06T17:00:00;2022-07-07T09:00:00 2022-07-07T17:00:00;2022-07-08T09:00:00 2022-07-08T17:00:00;2022-07-11T09:00:00 2022-07-11T17:00:00;2022-07-12T09:00:00 2022-07-12T17:00:00;2022-07-13T09:00:00 2022-07-13T17:00:00;2022-07-14T09:00:00 2022-07-14T17:00:00;2022-07-15T09:00:00 2022-07-15T17:00:00;2022-07-18T09:00:00 2022-07-18T17:00:00;2022-07-19T09:00:00 2022-07-19T17:00:00;2022-07-20T09:00:00 2022-07-20T17:00:00