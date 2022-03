Exposition : Portraits de Voix Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Exposition : Portraits de Voix Vitry-le-François, 1 avril 2022, Vitry-le-François. Exposition : Portraits de Voix Médiathèque Albert Camus 2 Rue Charles Péguy Vitry-le-François

2022-04-01 – 2022-04-30 Médiathèque Albert Camus 2 Rue Charles Péguy

Cie Ultreia. Portraits de voix est une installation sonore réalisée à partir d'interviews et collectages de voix du territoire.

Médiathèque Albert Camus 2 Rue Charles Péguy Vitry-le-François

