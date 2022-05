Exposition “Portraits de la famille Maratuech” Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Fumel Lot-et-Garonne Fumel EUR 0 0 L’Automobile Club du Sud-Ouest expose l’auto-avion de Fernand Maratuech, inventeur français né à Fumel en 1894.

À cette occasion, l’Office de tourisme Fumel-Vallée du Lot propose dans les Galeries du Château de Fumel, une exposition de Portraits de la famille Maratuech, retraçant l’histoire d’une famille d’éclusiers sur le Lot confrontés aux bouleversements économiques et sociétaux du 20ème siècle.

Des œuvres de Géo Ham, peintre de la vitesse, seront également exposées sous les Arcades du Château de Fumel.

