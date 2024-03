[Exposition] Portraits de foires en Normandie Médiathèque de Sourdeval Sourdeval, mardi 2 avril 2024.

[Exposition] Portraits de foires en Normandie Photographies de Christian Malon 2 avril – 1 mai Médiathèque de Sourdeval

Rencontre le vendredi 19 avril à 20h

Médiathèque de Sourdeval 7 Boulevard Alsace Lorraine à Sourdeval Sourdeval 50150 Sourdeval Manche Normandie 02 33 69 27 20 http://mediatheque.msm-normandie.fr Heures d'ouverture :

mardi, vendredi : 10h-12h – 14h-18h

mercredi : 10h-12h30 – 14h-18h

samedi : 10h-12h30