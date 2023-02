Exposition – Portraits de femmes Médiathèque Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

2023-03-04 – 2023-05-06

Finistere Aïcha Dupoy de Guitard, photographe de Landévennec, nous invite à poser le regard sur notre monde.

“Il suffit pour cela d’accueillir l’instant et d’en saisir la poésie. Chaque photo devient le commencement d’une histoire.” dit-elle.

En résidence dans le Pays de Quimperlé, Aïcha est allée à la rencontre de 20 femmes, d'âges et de profils, et d'horizons différents. Ses photographies mettent en lumière toute leur singularité et leur universalité. Première présentation de cette exposition portée par Quimperlé Communauté et destinée à circuler sur l'ensemble du territoire.

