Exposition “Portraits de femmes inspirantes” Place de la République

Exposition “Portraits de femmes inspirantes” Place de la République, 8 mars 2022, . Exposition “Portraits de femmes inspirantes”

du mardi 8 mars au vendredi 1 avril à Place de la République

A l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars, et à l’initiative de Toulouse Métropole, la Mairie de Cugnaux promeut la visibilité des femmes dans l’espace public et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. C’est la raison pour laquelle une exposition à ciel ouvert sera installée, place de la République. Vous pourrez découvrir les portraits de celles qui œuvrent ou ont œuvré à leur niveau pour faire avancer les choses, pour apporter leur pierre à l’édifice, pour faire progresser leur territoire ou venir en aide à ceux qui en ont besoin. A l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes du 8 mars, et à l’initiative de Toulouse Métropole, la Mairie de Cugnaux promeut la visibilité des femmes dans […] Place de la République Place de la République, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T01:00:00 2022-03-08T00:59:00;2022-03-09T01:00:00 2022-03-09T00:59:00;2022-03-10T01:00:00 2022-03-10T00:59:00;2022-03-11T01:00:00 2022-03-11T00:59:00;2022-03-12T01:00:00 2022-03-12T00:59:00;2022-03-13T01:00:00 2022-03-13T00:59:00;2022-03-14T01:00:00 2022-03-14T00:59:00;2022-03-15T01:00:00 2022-03-15T00:59:00;2022-03-16T01:00:00 2022-03-16T00:59:00;2022-03-17T01:00:00 2022-03-17T00:59:00;2022-03-18T01:00:00 2022-03-18T00:59:00;2022-03-19T01:00:00 2022-03-19T00:59:00;2022-03-20T01:00:00 2022-03-20T00:59:00;2022-03-21T01:00:00 2022-03-21T00:59:00;2022-03-22T01:00:00 2022-03-22T00:59:00;2022-03-23T01:00:00 2022-03-23T00:59:00;2022-03-24T01:00:00 2022-03-24T00:59:00;2022-03-25T01:00:00 2022-03-25T00:59:00;2022-03-26T01:00:00 2022-03-26T00:59:00;2022-03-27T01:00:00 2022-03-27T01:59:00;2022-03-28T01:00:00 2022-03-28T00:59:00;2022-03-29T01:00:00 2022-03-29T00:59:00;2022-03-30T01:00:00 2022-03-30T00:59:00;2022-03-31T01:00:00 2022-03-31T00:59:00;2022-04-01T01:00:00 2022-04-01T00:59:00

Détails Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République, Cugnaux lieuville Place de la République

Place de la République https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//