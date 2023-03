Exposition « Portraits de Femmes » de Marjorie Alexis Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition « Portraits de Femmes » de Marjorie Alexis Centre Paris Anim’ Mercoeur, 7 mars 2023, Paris. Du mardi 07 mars 2023 au vendredi 31 mars 2023 :

. gratuit L’exposition peut être vue du lundi au samedi aux horaires d’ouverture du centre Paris Anim’ Mercoeur. Dans le cadre de la semaine des droits des Femmes, nous vous invitions à découvrir l’exposition des œuvres de Marjorie Alexis. Marjorie Alexis est une artiste peintre, pastelliste qui nous offre la possibilité de voir une partie de ses œuvres au centre Paris Anim’ Mercoeur du 7 au 31 mars 2023. Mais vous pouvez aussi les découvrir dans son salon d’esthétique qui se situe au 5, rue Amelot dans le 11ème arrondissement. Pour plus de renseignements sur cette artiste, nous vous invitons à aller sur son site Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : http://mercoeur.asso.fr/wpo/la-semaine-des-droits-des-femmes-du-7-au-12-mars-2023/ 01 43 79 25 54 contact@mercoeur.asso.fr

Marjorie Alexis

